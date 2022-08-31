За попередніми даними в результаті нічного обстрілу Харкова постраждали двоє людей

У результаті ворожого обстрілу центру Харкова в ніч на 31 серпня поранено 2 людей, повідомила волонтерка Наталія Попова.

"Попередньо 2 постраждалих (не важких) унаслідок удару росіян по Київському району Харкова", - написала Попова на своїй сторінці в фейсбуці.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що російські окупаційні війська знову обстріляли центр Харкова, є постраждалі.

"Пряме влучення до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.