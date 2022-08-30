ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗУСТРІВСЯ В КИЄВІ З ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ МАГАТЕ ГРОССІ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗУСТРІВСЯ В КИЄВІ З ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ МАГАТЕ ГРОССІ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗУСТРІВСЯ В КИЄВІ З ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ МАГАТЕ ГРОССІ
СБУ нейтралізувала злочинну організацію, яка під виглядом добробата викрадала людей у Львівській області
Понад третина українських біженців, які перебувають закордоном, планують повернутися додому, щойно там буде безпечно перебувати – соцопитування
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