Росіяни викрали кілька учителів в Енергодарі

Російські окупанти в понеділок викрали та вивезли в невідомому напрямку кількох учителів в Енергодарі, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Терор в Енергодарі не припиняється, а тільки набуває нових форм. Напередодні нового навчального року окупанти почали залякувати працівників освіти. Сьогодні вони забрали з власних домівок і повезли в невідомому напрямку декількох педагогів!", - написав Орлов у телеграм-каналі.

Він закликав учителів бути обачними та за можливості виїжджати на підконтрольні Україні території.