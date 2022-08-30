Події

06:46 30.08.2022

Росіяни викрали кілька учителів в Енергодарі

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Росіяни викрали кілька учителів в Енергодарі

Російські окупанти в понеділок викрали та вивезли в невідомому напрямку кількох учителів в Енергодарі, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Терор в Енергодарі не припиняється, а тільки набуває нових форм. Напередодні нового навчального року окупанти почали залякувати працівників освіти. Сьогодні вони забрали з власних домівок і повезли в невідомому напрямку декількох педагогів!", - написав Орлов у телеграм-каналі.

Він закликав учителів бути обачними та за можливості виїжджати на підконтрольні Україні території.

 

Теги: #рф #терор #енергодар

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