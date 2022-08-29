Унаслідок обстрілу житлових будинків у центрі Миколаєва є загиблі – голова ОВА

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про загиблого перехожого та цивільних, які перебували в житлових будинках, унаслідок російського обстрілу.

"Тварюки-окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий і цивільні в будинках. Залишайтеся в укриттях. Журналістів прошу нічого не повідомляти - поспішати нікуди, перевіряйте ще раз очима інфу. Всі служби працюють", - написав він у телеграм-каналі.