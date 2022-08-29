Події

16:11 29.08.2022

Унаслідок обстрілу житлових будинків у центрі Миколаєва є загиблі – голова ОВА

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Унаслідок обстрілу житлових будинків у центрі Миколаєва є загиблі – голова ОВА

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про загиблого перехожого та цивільних, які перебували в житлових будинках, унаслідок російського обстрілу.

"Тварюки-окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий і цивільні в будинках. Залишайтеся в укриттях. Журналістів прошу нічого не повідомляти - поспішати нікуди, перевіряйте ще раз очима інфу. Всі служби працюють", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #війна #миколаїв #обстріли

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