Події

08:48 29.08.2022

В акваторії порту тимчасово окупованого Бердянська утворилася пляма з нафтопродуктів

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В акваторії морського порту тимчасово окупованого Бердянська з'явилася величезна пляма з нафтопродуктів, яку прибило на місцеві пляжі.

Про це повідомляє Телеграм-канал Бердянської мерії.

За даними влади Бердянська, екологічне лихо сталося неподалік акваторії Бердянського порту, де російські окупанти проводять вибухові роботи.

"Ймовірно, після щоденних вибухів на потопленому "Саратові" стався великий викид мазуту або інших паливно-мастильних матеріалів", - наголошується в повідомленні.

Пляму із нафтопродуктів море прибиває до берега. Місцеві жителі фіксують її на фото та відео, а також повідомляють, що вода в акваторії порту стала чорною, а на міських пляжах стоїть сильний сморід.Джерело:

Теги: #нафтопродукти #бердянськ

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