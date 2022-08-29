Події

08:36 29.08.2022

Кількість поранених у результаті обстрілу Нікополя збільшилася до п'яти

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Кількість поранених у результаті обстрілу Нікополя збільшилася до п'яти

Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя окупантами в неділю ввечері збільшилася до п'яти осіб, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На жаль, стало більше постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні ввечері. Госпіталізовано ще одну людину. Вона перебуває у важкому стані. Ця атака забрала життя однієї людини, п'ятеро поранено...", - написав Резніченко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Крім цього, ворог вночі обстріляв Червоногригорівку, в результаті було пошкоджено 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач.

Агресор також повторно атакував Нікополь, унаслідок обстрілів без електрики залишилося 2 600 сімей. Відповідні служби працюють на місці.

У Марганці масштаби руйнувань з'ясовуються.

Вранці у понеділок окупанти "направили ракети до Синельниківського та Дніпровського районів".

У Покровській громаді в результаті вибуху сталася пожежа. Пожежники гасять полум'я. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

У Любимівській громаді ракета влучила в дачний масив. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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