За ніч окупанти сім разів обстріляли Нікопольський, тричі – Криворізький район

У ніч на суботу російські окупаційні війська 7 разів ударили по Нікопольському району, і 3 рази – по Криворізькому, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Пройшло без загиблих і постраждалих. До самого Нікополя прилетіли 7 снарядів із важкої артилерії. У місті понівечено десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося близько 5 000 сімей. Частину вже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу", - написав Резніченко у телеграм-каналі в суботу вранці.

Агресор випустив понад 20 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громаді. Є пошкодження житла.

Криворізький район окупанти обстріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Є влучення по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнація. Постраждалих серед людей немає.