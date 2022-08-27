Ворог завдав удару по Запоріжжю та області, зафіксовано 16 прильотів

У ніч на суботу ворог завдав удару по Запоріжжю та області, було зафіксовано 16 прильотів, дані про постраждалих уточнюються, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Інформація про постраждалих відсутня, дані уточнюються", - написав Старух у телеграмі.