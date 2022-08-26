У РФ призупинили видачу біометричних закордонних паспортів

МЗС РФ повідомило про зупинення з 26 серпня прийому заяв про видачу громадянам РФ закордонних паспортів нового покоління (терміном дії 10 років).

"З 26 серпня тимчасово припиняється прийом заяв про видачу паспортів нового покоління (терміном дії 10 років). Оформлення паспортів строком дії 5 років продовжиться без змін в установленому порядку як первинний, натомість чинний, використаний, втрачений або зіпсований", - йдеться в повідомленні консульського департаменту МЗС РФ.

У відомстві нагадали, що прийом відвідувачів щодо оформлення закордонних паспортів, а також видача готових закордонних паспортів проводиться тільки за попереднім записом через представників зареєстрованих в МЗС Росії організацій.

Тим часом тимчасово недоступні й розділи щодо оформлення паспортів, реєстрації та запрошень на в'їзд до РФ на порталі Держпослуг.