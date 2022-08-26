Події

18:10 26.08.2022

Російські окупанти з початку доби п'ять разів обстріляли Дніпропетровщину, є поранені – голова ОВА

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Російські окупанти з початку доби п'ять разів обстріляли Дніпропетровщину, є поранені – голова ОВА

Станом на 17:30 п'ятниці, 26 серпня, російські окупанти п'ять разів обстріляли територію Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з "Ураганів" по самому Зеленодольську та Великій Костромці… Вдарили росіяни й по Нікопольському району", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу Зеленодольської громади було поранено 63-річну жінку. Вона отримала необхідну допомогу та лікується вдома. Також було зруйновано житлові будинки та виробничі будівлі.

Масштаби руйнувань у Нікопольському районі уточнюють.

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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