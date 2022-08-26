Події

08:33 26.08.2022

Ворог обстріляв за ніч три райони Дніпропетровської області, без постраждалих

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Ворог обстріляв за ніч три райони Дніпропетровської області, без постраждалих

Російські війська за ніч обстріляли три райони Дніпропетровської області, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч із дев'ятьма обстрілами. Від ворожого вогню страждали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч – з "Градів" та важкої артилерії.

У Нікополі понівечено близько 10 приватних будинків, школу та санаторій. Перебито лінію електропередач. До 1000 нікопольчан без електроенергії, але люди не постраждали.

До Марганецької громади прилетіли 5 снарядів із "Градів", у Червоногригорівську – 10 снарядів із важкої артилерії. Без руйнувань і постраждалих.

У Синельниківському районі ракетний обстріл двох громад. В одній руйнації на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, спалахнув ангар із технікою. Полум'я пожежники вже приборкали.

У Криворізькому районі ворог вдарив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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