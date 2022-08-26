Події

08:12 26.08.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 11 боєприпасів, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 11 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, 34 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (1), Чугуївському (4) та Харківському (1) районах області", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 10 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 1 раз на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #харків #боєприпаси #ліквідація

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