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19:19 25.08.2022

ЗС України відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також у районі Таврійського

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ЗС України відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також у районі Таврійського

Українські військові відбили спроби наступу ворога на слов'янському та бахмутському напрямках, а також у районі Таврійського на південнобузькому напрямку, на сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі збройні сили РФ у прикордонних районах Брянської та Курської областей, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного. Сили оборони України відбили спробу наступу підрозділів ворога неподалік Долини та Дмитрівки", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

Ворог вчинив спробу поліпшення тактичного становища Старого Каравану, успіху не мав, відійшов.

На бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли територій поблизу Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми. Ударів авіації противника зазнали райони населених пунктів Соледар, Зайцеве, Кодема та Яковлівка.

"Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися біля Кодеми та Бахмутського, зазнали втрат і відступили. На Авдіївському напрямку противник, ударами авіації, вогнем танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, намагався відтіснити підрозділи наших військ, уразити важливі об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя", - повідомили військові.

Також ворог намагався прорвати оборону українських військ поблизу населеного пункту Первомайське, отримав відсіч та відійшов.

На новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Павлівки, Єлизаветівки і Новомихайлівки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

На запорізькому напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського.

На південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні займаних позицій та вогневому ураженні наших підрозділів. Продовжив обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаудару неподалік Білої Криниці.

На харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.

"Під удари авіації противника потрапили райони Питомника, Пришиба та Залимана. Ворог здійснив невдалу спробу наступальних дій біля Петрівки, зазнав втрат та відійшов. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА.", - повідомили у ЗСУ.

Також із ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гай, Залізний Міст та Гірськ Чернігівської області та Бачівськ, Вільна Слобода та Стукалівка Сумської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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