Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, одна отримала поранення

За добу в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 людей, ще одну поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу - у Соледарі. Ще 1 людина отримала поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі у четвер уранці.

Кириленко також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.