Перша леді США знову заразилася COVID-19

Дружина президента США Джилл Байден повторно заразилася коронавірусом COVID-19 через чотири дні після одужання, повідомляє The Hill.

"У першої леді не з'явилися симптоми захворювання. Вона залишатиметься в Делавері на ізоляції", - йдеться у заяві директора з комунікацій першої леді Келсі Донох’ю.

Перша леді повністю вакцинована, а також двічі робила бустерне щеплення від коронавірусу.

Зі свого боку, у Білому домі пояснили, що у середу вранці президент США Джо Байден склав негативний тест на коронавірус. Однак оскільки він останніми днями перебував з дружиною на відпочинку, тож найближчими днями частіше проходитиме тестування на COVID-19. Крім того, у найближчі 10 днів Байден носитиме маску під час публічних заходів у закритих приміщеннях.

Президент США цього літа двічі перехворів на коронавірус. Спочатку у Байдена виявили захворювання 21 липня. За кілька днів тест на COVID-19 показав негативний результат, проте 30 липня у нього знову діагностували коронавірусну інфекцію. 6 серпня президент уперше після повторного зараження склав негативний тест.

Лікар Байдена попереджав про можливість повернення хвороби, оскільки таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також отримав дві бустерні дози вакцини.