Події

19:27 24.08.2022

Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

2 хв читати
Російські окупанти підвищили активність обстрілів території України

Російські окупаційні війська продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України, виявляючи особливо високу активність, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Зазначається, що на волинському, поліському та сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін, проте на сіверському напрямку противник обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Товстодубове, Шевченкове та Запсілля Сумської області.

На харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще двадцяти населених пунктів. Задіяв авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного і Одноробівки.

На слов’янському напрямку вогнем ствольної та реактивної артилерії противник впливав на райони Словʼянська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дібрівного. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.

На краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Дарʼївки та Верхньокам’янського.

На бахмутському напрямку обстрілів із ствольної та реактивної артилерії противника зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ударами авіації ворог намагався зруйнувати важливі обʼєкти в районах міст Соледар та Бахмут.

Окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямку населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч і ретирувалися.

На Авдіївському напрямку окупанти задіяли ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів неподалік Авдіївки, Олександрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки та Невельського. Авіаційні удари противника завдавалися в районах населених пунктів Мар'їнка, Олександропіль та Водяне.

Наступальними та штурмовими діями, вже вкотре окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли.

На новопавлівському напрямку удари авіації противника зафіксовано неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського.

Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

На запорізькому напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще п’ятнадцяти  населених пунктів. Ударів авіації противника зазнали території біля Новосілки, Полтавки, Новополя і Дорожнянки.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

На південнобузькому напрямку ворог, з метою стримування наших військ, обстрілював із наявних засобів вогневого ураження території по лінії зіткнення. Задіяв авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

Також окупанти здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 24.08.2022
ЗС України завдали ворожим військам вогневого ураження, змусивши відступати на слов'янському напрямку

ЗС України завдали ворожим військам вогневого ураження, змусивши відступати на слов'янському напрямку

19:53 23.08.2022
Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донецькою областю та утримати окуповані території на Півдні і Сході України

Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донецькою областю та утримати окуповані території на Півдні і Сході України

08:57 23.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, а від початку війни 45 550 осіб

Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, а від початку війни 45 550 осіб

07:26 23.08.2022
Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі

Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі

19:23 22.08.2022
Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

08:54 22.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових та 7 танків

Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових та 7 танків

07:27 22.08.2022
Окупанти продовжують вести наступ на Краматорському та частково Бахмутському напрямках

Окупанти продовжують вести наступ на Краматорському та частково Бахмутському напрямках

19:10 21.08.2022
Наступ російських окупантів відбито на п’яти напрямках, у Миколаївській області та під Пісками вони частково просунулися

Наступ російських окупантів відбито на п’яти напрямках, у Миколаївській області та під Пісками вони частково просунулися

08:00 21.08.2022
РФ перекидає сили ППО на територію Білорусі, а на Миколаївському напрямку противник зайняв південну околицю с. Благодатне

РФ перекидає сили ППО на територію Білорусі, а на Миколаївському напрямку противник зайняв південну околицю с. Благодатне

19:00 20.08.2022
Російські окупанти намагаються відновити наступ на сході України

Російські окупанти намагаються відновити наступ на сході України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

Запорізька АЕС має стати об'єктом цивільної інфраструктури – Гутерреш на засіданні Ради Безпеки ООН

ОСТАННЄ

УАФ розгляне недопущення офіційного телетранслятора УПЛ вже на два футбольні матчі

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

У СИНЕЛЬНИКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті обстрілу Миргорода пошкоджено військовий аеродром

Перехрестя на Брайтоні перейменовано на Ukrainian Way

Безкоштовно передані Туреччиною "Байрактари" прикрасили візерунком вишивки та готують до відправки в Україну – Фонд Притули

РФ має вивести військових і техніку із Запорізької АЕС – посли G7 на зустрічі з президентом "Енергоатома"

Нардепи пропонують заборонити бути військовим капеланом від церков, керованих РФ

Окупанти з РФ намагаються доукомплектувати піхотні частини ракетниками та військовими моряками

Джонсон заявив про необхідність збільшення Великою Британією підтримки України у боротьбі проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА