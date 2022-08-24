Події

08:34 24.08.2022

Нічні ракетні удари по Харкову та передмістю спровокували пожежі у житловому будинку та на складах

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Нічні ракетні удари по Харкову та передмістю спровокували пожежі у житловому будинку та на складах

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів, 33 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 9 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (1), Чугуївському (1) та Харківському (6) районах області, а також у Шевченківському (1) районі Харкова", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, у Циркунах (Харківський район області) через ворожі обстріли сталося 4 пожежі. Горіли господарські будівлі, дворові забудови, паркани та трава.

Вночі окупанти завдали ракетних обстрілів по місту Харкову та області. В результаті почалася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району Харкова. Горіли дерев'яні конструкції даху, перекриття та перегородки. До ліквідації пожежі було залучено 21 одиницю пожежно-рятувальної техніки та близько 100 фахівців особового складу ДСНС. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати та запобігти поширенню полум'я на інші будівлі. Жертв і постраждалих не було.

Крім того, у Рогані (Харківський район області) в результаті ракетного обстрілу сталася пожежа у складській будівлі. Вогонь охопив близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 спеців особового складу ДСНС. Жертв і постраждалих не було.

Крім того, рятувальники тричі виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 1 раз для проведення аварійно-рятувальних робіт.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 15 ворожих вибухонебезпечних предметів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #харків #пожежі #обстріли

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