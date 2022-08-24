Події

08:30 24.08.2022

Ворог усю ніч обстрілював із ракет, "Градів" та "Ураганів" три райони Дніпропетровської області, постраждали двоє людей, перебито лінію електропередач

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Ворог усю ніч обстрілював із ракет, "Градів" та "Ураганів" три райони Дніпропетровської області, постраждали двоє людей, перебито лінію електропередач

Російські війська всю ніч із ракет, "Градів" та "Ураганів" обстрілювали три райони Дніпропетровщини, постраждали двоє людей, перебито лінію електропередач, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була суцільною повітряною тривогою. Російська армія накрила вогнем три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, до Дніпровського району прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Пожежники полум'я приборкали. Інформація про загиблих та постраждалих з'ясовується.

Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".

У Марганці постраждала родина. Чоловік і дружина отримали медичну допомогу та лікуються вдома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджено.

На Нікополь росіяни направили 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді один будинок знищено, дещо понівечено. Люди не постраждали.

У Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебито лінію електропередач.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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