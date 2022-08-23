Ворог обстріляв чотири громади Сумщини, постраждалих немає, проте пошкоджено місцеву лінію електромереж - Живицький

Російські війська у вівторок обстріляли чотири громади Сумщини, постраждалих немає, проте пошкоджено місцеву лінію електромереж, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, понад 80 прильотів", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, з 08:50 здійснено артобстріл Есманської громади - вісім прильотів.

О 12:50 ворог бив із міномета - п'ять прильотів.

Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.

У Миропільській громаді о 16:45 розпочався мінометний обстріл - п'ять прильотів.

У Краснопільській громаді з 17:15 до 19 години росіяни вели мінометний вогонь - 21 приліт.

У Великописарівській громаді з 19:25 тривав артобстріл, загалом понад 30 прильотів із стволової артилерії.

"У всіх випадках без втрат. Наслідки обстрілів Великописарівської громади уточнюються", - додав Живицький.