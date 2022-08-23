Події

21:13 23.08.2022

Зеленський анонсував нагородження людей, які зробили внесок у нашу силу

1 хв читати
Зеленський анонсував нагородження людей, які зробили внесок у нашу силу

Президент України Володимир Зеленський анонсував нагородження у День Незалежності людей, які зробили внесок у силу Української держави.

"На завтра я запланував нагородження людей, які зробили свій внесок у нашу силу. Це люди з різних сфер життя. Наші воїни та всі, хто допомагає воїнам. Це зв'язківці, залізничники, рятувальники, медійники, ті, хто інформує наших людей, хто працює у національному марафоні "Єдині новини". Це комунальники, електрики, водії, волонтери, чиновники, спортсмени, артисти – ті артисти, кого знають на передовій, кому вдячні в армії, ті, хто зберігає та відновлює позитивні емоції наших воїнів", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За словами президента, він попросив представників міністерств, обласних адміністрацій, Збройних сил, ЗМІ надати свої пропозиції щодо того, хто заслуговує на нагороди на День Незалежності.

"І завтра нагороди отримають ті, хто дійсно на них заслуговує", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #президент #нагороди #свято

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:12 23.08.2022
Харків ніколи не підкориться нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет

Харків ніколи не підкориться нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет

20:57 23.08.2022
Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари

Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари

19:47 23.08.2022
Зеленський не планує переводити Залужного з посади головкома ЗСУ

Зеленський не планує переводити Залужного з посади головкома ЗСУ

20:28 22.08.2022
Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

07:22 22.08.2022
Зеленський вручив нагороди премії "Національна легенда України"

Зеленський вручив нагороди премії "Національна легенда України"

19:41 17.08.2022
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Румунії, Бельгії, Іспанії та Киргизстану

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Румунії, Бельгії, Іспанії та Киргизстану

20:43 16.08.2022
Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

Зеленський і Єрмак зустрілися з представниками групи світових лідерів The Elders

19:41 15.08.2022
Фандрейзингова платформа United 24 зібрала EUR170 млн для України, Зеленський зустрівся з її послами

Фандрейзингова платформа United 24 зібрала EUR170 млн для України, Зеленський зустрівся з її послами

07:05 15.08.2022
Дуда у Варшаві вшанував пам'ять воїнів УНР, які разом із польськими військовими боролися проти більшовиків

Дуда у Варшаві вшанував пам'ять воїнів УНР, які разом із польськими військовими боролися проти більшовиків

19:48 12.08.2022
Зеленський переговорив телефоном із Папою Римським

Зеленський переговорив телефоном із Папою Римським

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Трюдо оголосив про виділення фінансування для двох українських проєктів загальною сумою $3,85 млн

Харків ніколи не підкориться нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет

Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари

Оцінка роботи уряду залежатиме від вирішення питань із заробітної плати в армії та проходження опалювального сезону

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв чотири громади Сумщини, постраждалих немає, проте пошкоджено місцеву лінію електромереж - Живицький

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Порошенко передав на фронт для бригади ДШВ партію британських вантажівок Leyland DAF

В Енергодарі російські загарбники заборонили роздачу гуманітарної допомоги для немовлят

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро

Ворог обстріляв Мар'янське у Криворізькому районі, поранено 60-річного чоловіка

Трюдо оголосив про виділення фінансування для двох українських проєктів загальною сумою $3,85 млн

Окупанти знову обстріляли Шевченківський район Харкова, постраждалих немає

Глава МАГАТЕ припускає візит місії агентства на ЗАЕС найближчими днями

Учасники Кримської платформи мають намір продовжувати тиск на РФ з метою негайного припинення окупації Кримського півострова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА