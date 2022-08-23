Зеленський анонсував нагородження людей, які зробили внесок у нашу силу

Президент України Володимир Зеленський анонсував нагородження у День Незалежності людей, які зробили внесок у силу Української держави.

"На завтра я запланував нагородження людей, які зробили свій внесок у нашу силу. Це люди з різних сфер життя. Наші воїни та всі, хто допомагає воїнам. Це зв'язківці, залізничники, рятувальники, медійники, ті, хто інформує наших людей, хто працює у національному марафоні "Єдині новини". Це комунальники, електрики, водії, волонтери, чиновники, спортсмени, артисти – ті артисти, кого знають на передовій, кому вдячні в армії, ті, хто зберігає та відновлює позитивні емоції наших воїнів", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За словами президента, він попросив представників міністерств, обласних адміністрацій, Збройних сил, ЗМІ надати свої пропозиції щодо того, хто заслуговує на нагороди на День Незалежності.

"І завтра нагороди отримають ті, хто дійсно на них заслуговує", - сказав Зеленський.