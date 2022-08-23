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19:23 23.08.2022

"Нафтогаз" може закупити у приватних газовидобувачів 1,2 млрд куб. м до кінця року

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"Нафтогаз" може закупити у приватних газовидобувачів 1,2 млрд куб. м до кінця року

НАК "Нафтогаз України" для проходження опалювального сезону необхідно імпортувати до 3 млрд куб. м природного газу, тому в умовах вкрай обмеженого фінансового ресурсу питання викупу природного газу в українських приватних газовидобувних компаній не є настільки першочерговим, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

"До кінця року 1,2 млрд куб. м можна викупити (в українських приватних видобувачів), але до 3 млрд нам потрібно імпортувати газ, щоб був баланс", - сказав він в організованому Центром економічної стратегії у вівторок "Огляді економіки в серпні. Чи буде взимку тепло та світло".

Герус пояснив, що в умовах заборони на експорт природного газу з України газ приватних газовидобувників накопичується у підземних сховищах газу (ПСГ), і без його викупу "Нафтогазом" створюючи необхідний тиск підйому газу зі сховищ у опалювальний сезон.

На думку голови парламентського комітету, викуп 1,2 млрд куб. м дозволить забезпечити українські газовидобувні компанії необхідними фінансовими ресурсами.

Герус висловив думку, що після завершення опалювального сезону заборону експорту газу з України можна буде скасувати, наприклад, з 1 березня 2023 року.

 

 

Теги: #газ #україна #експорт

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