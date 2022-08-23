Зеленський підписав закон про обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", який, зокрема, передбачає обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах.

Як повідомляє пресслужба Мінрегіону, закон передбачає зміну підходів до формування системи споруд цивільного захисту під час планування та забудови територій на рівні містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. Зокрема, документація має обов’язково містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, який визначає план розвитку захисних споруд та забезпечення безперешкодного доступу до укриттів.

"Сьогодні Україна як ніколи потребує розбудови мережі надійних укриттів та сховищ, які забезпечать захист людей від ризиків, пов’язаних із бойовими діями. Розбудова такої мережі має стати обов’язковою та повсюдною, що дасть змогу зробити наші громади більш безпечними та захищеними", – наводяться в повідомленні слова міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт №7398 Верховна Рада ухвалила 29 липня.