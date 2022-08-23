Події

16:04 23.08.2022

Російські ракети пошкодили декілька приватних будинків у Дніпрі та Нікополі, постраждалих немає

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Російські ракети пошкодили декілька приватних будинків у Дніпрі та Нікополі, постраждалих немає

Один приватний будинок зруйновано та ще один пошкоджено у м. Дніпрі, також декілька приватних будинків пошкоджені чи постраждали від пожеж у м. Нікополі Дніпропетровської області внаслідок ракетного обстрілу з боку російських окупантів у вівторок, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворожа атака на область. У Дніпрі через "приліт" російської ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих. На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з "Градів". Понівечені декілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав", - написав Резніченко у телеграмі.

Українські військові, за його словами, збили три російських безпілотники-розвідники.

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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