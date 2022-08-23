Події

14:35 23.08.2022

ФРН поставить Словаччині танки "Леопард" замість Т-72, які Братислава передасть Україні - ЗМІ

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ФРН поставить Словаччині танки "Леопард" замість Т-72, які Братислава передасть Україні - ЗМІ

ФРН та Словаччина змогли досягти угоди про постачання Братиславі 15 німецьких танків "Леопард 2" замість словацьких Т-72, які передадуть Україні, повідомляє Business Insider із посиланням на джерела у німецькому уряді.

Про угоду офіційно оголосять найближчим часом. Очікується, що перший "Леопард 2" Словаччина отримає пізніше цього року. Братислава відправить Києву 30 танків Т-72.

Business Insider нагадує, що спочатку такий обмін бронетехнікою майже зірвався в середині червня, оскільки словацька влада вважала за недостатнє отримати 15 танків "Леопард 2" замість 30 Т-72.

Теги: #танки #словаччина #фрн

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