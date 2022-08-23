У результаті обстрілу Дніпропетровської області загинула жінка, троє людей поранені

У результаті обстрілу Криворізького та Нікопольського району Дніпропетровської області загинула 45-річна жінка, 3 людей отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"По Криворізькому вдарили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни вбили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він перебуває в лікарні. Будинок родини понівечений", - написав Резніченко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Марганецьку громаду двічі росіяни обстріляли із важкої артилерії. Було зафіксовано прильоти - 13 снарядів. У Марганці отримали поранення дві жінки – 61 та 63 роки. Одна з них була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній.

Унаслідок обстрілів у місті пошкоджено 6 будинків, газопровід та водопровід.

"По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей. Минулося без загиблих і поранених", - зазначив голова ОВА.