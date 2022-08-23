Події

07:26 23.08.2022

Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі

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Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у вівторок уранці.

На волинському та поліському напрямках у прикордонних районах ворог активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

На сіверському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної артилерії цивільну та військову інфраструктуру населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На слобожанському напрямку агресор веде бойові дії для утримання раніше зайнятих районів та рубежів, намагається покращити тактичне становище.

На харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Цупівка, Нове, Замулівка, Докучаєвське, Питомник, Старий Салтів, Велика Рогань та Івашки. Завдав авіаударів біля Питомника та Мосьпанового. Для розвідки позицій наших військ та коригування вогню артилерії задіяв БПЛА.

На слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.

На донецькому напрямку зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на бахмутському і авдіївському напрямках. На краматорському напрямку було зафіксовано ворожі обстріли недалеко від Григорівки, Роздолівки, Біленького та Спірного.

На бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми. Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На авдіївському напрямку ворог задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського. Завдавав авіаудару біля Мар’їнки. Вів наступ біля Красногорівки і Первомайського, успіху не мав.

На новопавлівському напрямку здійснив обстріли районів населених пунктів Павлівка, Пречистівка, Вугледар. Вів наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, успіху не мав.

На запорізькому напрямку зафіксовано вогневий вплив неподалік Залізничного, Оріхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого Поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка, Ольгівське, Залізничне та Новопіль.

 На південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Вживає заходів з поповнення втрат. Здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Парутине, Лимани, Лозове, Шевченкове, Мирне, Українка, Киселівка, Потьомкине, Широке, Іванівка, Осокорівка, Добрянка, Пришиб, Квітневе. Завдав авіаційних ударів поблизу Трудолюбівки, Потьомкиного та Андріївки. З метою ведення повітряної розвідки активно задіяв БПЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника зосереджує зусилля на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури у глибині території України.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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