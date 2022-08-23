Кількість крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3 500

Загальна кількість російських крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3 500, сказав у традиційному відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом іще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла всіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", - сказав він.

"Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати – настільки їх багато, настільки вони є інтенсивними", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "водночас держава-терорист вкотре не припиняє грати з міжнародними структурами й має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС".