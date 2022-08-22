Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

Російські окупанти у понеділок продовжили ведення наступальних дій у Донецькій області, зосередивши основні зусилля на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій у фейсбуці.

"На Краматорському напрямку… в районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій. На Бахмутському напрямку противник… вів штурмові дії у Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав. На Авдіївському напрямку ворог… вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Першотравневе і Невельське .На Новопавлівському напрямку... окупанти вели наступальні дії біля Новомихайлівки, зазнали втрат і відійшли", - йдеться у зведенні.

Також окупанти у понеділок вели наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки на Запорізькому напрямку.

На слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, вживає заходів з комплектування та поповнення втрат особового складу та військової техніки.

Загарбники обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, запорізькому та південнобузькому напрямках. На сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії з території РФ прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей.

Російські війська завдали ракетних ударів по смт Затока Одеської області та м.Миколаїв, а також по околицях міст Соледар та Костянтинівка Донецької області.

Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки на харківському напрямку, в районі м.Соледар на бахмутському напрямку, Невельського, Мар'їнки та Красногорівки на авдіївському напрямку, біля Андріївки, Ольгиного, Трудолюбівки та Потьомкіного на південнобузькому напрямку.

З метою ведення повітряної розвідки окупанти активно залучають безпілотні літальні апарати, особливо на харківському напрямку, розповіли у Генштабі.