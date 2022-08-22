Події

17:56 22.08.2022

Подоляк про "розкриття" ФСБ вбивства Дугіної: Роспропаганда знову створює вигадані світи, дивно, що не знайшли візитівку "Правого сектора"

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Подоляк про "розкриття" ФСБ вбивства Дугіної: Роспропаганда знову створює вигадані світи, дивно, що не знайшли візитівку "Правого сектора"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву ФСБ РФ про нібито причетність України до вбивства дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна, наголосив, що російська пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто "призначено" українку та її 12-річну дитину.

"Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу". Жаби й гадюки російських спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу", - написав Подоляк у твіттері.

Раніше у ФСБ РФ заявили, що вбивство Дарії Дугіної - дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна - розкрито, звинувативши в причетності Україну. З моменту підриву автомобіля минуло дві доби.

У вбивстві ФСБ підозрює громадянку України Наталю Вовк, яка 23 липня приїхала до РФ разом із 12-річною дочкою.

Напередодні у Підмосков'ї в районі селища Великі Вяземи підірвали автомобіль, що належить російському пропагандисту Олександру Дугіну. У машині була дочка Дугіна, яка загинула на місці. Сам пропагандист, за повідомленнями росЗМІ, після загибелі доньки потрапив до лікарні.

 

Теги: #подоляк

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