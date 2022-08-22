Події

08:15 22.08.2022

Окупанти у неділю обстріляли три ОТГ Сумської області

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Окупанти у неділю обстріляли три ОТГ Сумської області

Російські окупанти у неділю обстріляли три ОТГ Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Так, близько 17:00 ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.

У Хотинській громаді об 11:00 з території Росії ворог відкрив вогонь із міномета, загалом 12 прильотів на день. Били й із великокаліберного кулемета.

У Білопільській громаді о 12:30 був мінометний обстріл – 7 прильотів, а по обіді – ще 14. Також ворог вів обстріл ОТГ із ствольної артилерії – 17 прильотів.

"У всіх випадках – попередньо без втрат і руйнувань", - написав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #отг #сумська_область

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