Окупанти у неділю обстріляли три ОТГ Сумської області
Російські окупанти у неділю обстріляли три ОТГ Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
Так, близько 17:00 ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.
У Хотинській громаді об 11:00 з території Росії ворог відкрив вогонь із міномета, загалом 12 прильотів на день. Били й із великокаліберного кулемета.
У Білопільській громаді о 12:30 був мінометний обстріл – 7 прильотів, а по обіді – ще 14. Також ворог вів обстріл ОТГ із ствольної артилерії – 17 прильотів.
"У всіх випадках – попередньо без втрат і руйнувань", - написав голова ОВА.