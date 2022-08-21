Події

19:10 21.08.2022

Наступ російських окупантів відбито на п’яти напрямках, у Миколаївській області та під Пісками вони частково просунулися

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Наступ російських окупантів відбито на п’яти напрямках, у Миколаївській області та під Пісками вони частково просунулися

Російські окупанти отримали жорстку відсіч при спробі наступу на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках у неділю, але мали частковий успіх біля м.Піски Донецької області та с.Васильки Миколаївської області, повідомляється в оперативній інформації станом на 18:00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На Авдіївському напрямку ворог… невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак – Опитне, відійшов. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне становище у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар'їнка. Із втратами відступив. На напрямку Лозовський – Піски підрозділи супротивника мають частковий успіх", - йдеться у зведенні.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні бої на напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір'я – Зайцеве, Новоселівка – Нью-Йорк, отримали жорстку відсіч та відступили.

"На Південнобузькому напрямку противник… наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка – Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх", - розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку окупанти невдало намагалися наступати у напрямку Луганське – Перемога.

"На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. Провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат і відступив", - йдеться у зведенні.

Противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках, на Південнобузькому напрямку обстрілював військові та цивільні об'єкти на лінії зіткнення. Зі ствольної артилерії з території РФ обстріляно райони прикордонних сіл Чернігівської області та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Старого Салтова та Гусарівки, на Бахмутському - Зайцевого, Бахмута та Соледара, на Авдіївському - Мар'їнки, Водяного та Красногорівки, на Новопавлівському - поблизу Новомихайлівки, на Запорізькому - біля Гуляйполя, Червоного і Новосілок, на Південнобузькому - біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського і Лозового.

За даними Генштабу, корабельне угруповання окупантів у готовності до застосування високоточної зброї утримує п'ять носіїв крилатих ракет морського базування. "Просимо бути поміркованими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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