Події

08:13 21.08.2022

За добу знищено два склади БК та дві бази росіян

1 хв читати
За добу знищено два склади БК та дві бази росіян

За добу суботи, 20 серпня, знищено 2 склади БК та 2 бази російських окупантів, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК та 2 бази русні", - написав він у телеграм-каналі.

Братчук уточнив, що протягом доби українські військові знищили по одній військовій базі окупантів у Мелітополі (Запоріжжі) та Чорнобаївці (Херсонська обл.).

Також один ворожий склад БК знищено у Чорнобаївці та Пологівському районі Запоріжжя.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:00 21.08.2022
За добу на півдні України було знищено 75 окупантів, 2 танки та 7 одиниць техніки

За добу на півдні України було знищено 75 окупантів, 2 танки та 7 одиниць техніки

18:45 20.08.2022
Українська авіація атакувала опорний пункт РФ поблизу Іванівки - ОК "Південь"

Українська авіація атакувала опорний пункт РФ поблизу Іванівки - ОК "Південь"

18:44 20.08.2022
Українські зенітники знищили два російські БПЛА в суботу опівдні

Українські зенітники знищили два російські БПЛА в суботу опівдні

13:39 20.08.2022
У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

13:14 20.08.2022
У Запорізькій області ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс російських окупантів

У Запорізькій області ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс російських окупантів

12:52 20.08.2022
Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя, одну людину поранено, 10 будинків пошкоджено - мер

Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя, одну людину поранено, 10 будинків пошкоджено - мер

12:22 20.08.2022
Нічні ракетні удари по критичній інфраструктурі Харківщини окупанти завдали з території Бєлгородської області - прокуратура

Нічні ракетні удари по критичній інфраструктурі Харківщини окупанти завдали з території Бєлгородської області - прокуратура

10:39 20.08.2022
Українська ППО збила 4 російські ракети над Дніпропетровською областю - голова ОВА

Українська ППО збила 4 російські ракети над Дніпропетровською областю - голова ОВА

09:24 20.08.2022
За минулу добу РФ втратила в Україні 200 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу РФ втратила в Україні 200 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

08:47 20.08.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 363 дитини, 718 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 363 дитини, 718 – поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав українців бути особливо пильними вже на початку нового тижня

РФ перекидає сили ППО на територію Білорусі, а на Миколаївському напрямку противник зайняв південну околицю с. Благодатне

У Миколаєві чути потужні вибухи у різних районах міста, повідомляє мер Сєнкевич

Зеленський привітав Усика з перемогою: Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, боротимуться за це і обов'язково переможуть

Усик здобув перемогу над Джошуа

ОСТАННЄ

Росіяни всю ніч обстрілювали ракетами Дніпропетровську область

Окупанти влучили ракетою у зерносховище на Одещині

Окупанти мають намір "продовжити" вихідні для українського персоналу ЗАЕС, а також відключити станцію від українських електромереж

Під час евакуації з окупованої Василівки Запорізької області загинула жінка

У результаті нічних ракетних ударів по Роганській громаді на Харківщині двоє людей поранено

Мер Нікопольської РВА попередив про можливу загрозу артобстрілів прибережних територій району

Зеленський закликав українців бути особливо пильними вже на початку нового тижня

Окупанти вбили чотирьох цивільних осіб на Донеччині, ще двох поранено

На Харківщині поліція зафіксувала 15 фактів пошкодження житла, інфраструктури та інших об'єктів за добу

На Харківщині змінюється час комендантської години, а на День Незалежності він буде цілодобовим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА