За добу знищено два склади БК та дві бази росіян

За добу суботи, 20 серпня, знищено 2 склади БК та 2 бази російських окупантів, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК та 2 бази русні", - написав він у телеграм-каналі.

Братчук уточнив, що протягом доби українські військові знищили по одній військовій базі окупантів у Мелітополі (Запоріжжі) та Чорнобаївці (Херсонська обл.).

Також один ворожий склад БК знищено у Чорнобаївці та Пологівському районі Запоріжжя.