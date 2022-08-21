Події

08:00 21.08.2022

РФ перекидає сили ППО на територію Білорусі, а на Миколаївському напрямку противник зайняв південну околицю с. Благодатне

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РФ перекидає сили ППО на територію Білорусі, а на Миколаївському напрямку противник зайняв південну околицю с. Благодатне

Війська РФ перекидають сили протиповітряної оборони (ППО) на територію Білорусі, а на Миколаївському напрямку противник зайняв південну околицю с. Благодатне, де відбуваються бойові дії, повідомив Генеральний штаб України.

"На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил російської федерації на територію республіки білорусь. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни", - сказано в повідомленні.

Також у Генштабі повідомляють, що на Миколаївському напрямку веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів. Завдав авіаційних ударів біля Мосьпанового, Старого Салтова та Гусарівки. Вів повітряну розвідку неподалік населеного пункту Великі Проходи.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини.

Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.

Намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив.

На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.

Так, на Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку обстрілював позицій наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне.

Завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледар.

Вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано у районах Мар’їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар’їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне.

Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії поблизу Шевченко, Великої Новосілки, Пречистівки та Времівки.  Задіяв авіацію неподалік Новомихайлівки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Нескучне, Залізничне, Малинівка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Дорожнянка, Оріхів, Малі Щербаки, Червоне та Новоданилівка. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Ольгівського та Червоного. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" у районі Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку противник вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Степової Долини, Лиманів та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Вів повітряну розвідку БПЛА.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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