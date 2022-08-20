Російські окупанти намагаються відновити наступ на сході України

Російські окупаційні війська намагаються відновити наступальні дії та покращити своє становище на сході України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на поновленні наступальних дій. Здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Завдав авіаудару біля Залиману. Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довгеньке – Курулька. Як результат – наші воїни завдали противнику втрат та відкинули його назад", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах Краматорська, Роздолівки, Спірного, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару неподалік Івано-Дар’ївки.

Загарбники намагалися вести наступ у напрямках Спірне – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка, безуспішно.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки. Окрім того по районах трьох останніх населених пунктів ворог завдав авіаційних ударів.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Вершина – Зайцеве, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцеве, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, Гладосове – Кодема, успіху не мали, отримали жорстку відсіч.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського. Завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Мар’їнки.

На напрямках Горлівка – Майорськ, Спартак – Опитне, Донецьк – Піски, Старомихайлівка – Первомайське окупанти вели безуспішні наступальні бої.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка. Вів наступальний бій у напрямку Благодатне – Золота Нива, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони. Здійснив обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове. Авіація ворога діяла по районах Білогірʼя, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утримані зайнятих позицій. Здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги.

Також окупанти завдали авіаційних ударів - біля Прудянки та Верхнього Салтова та вели повітряну розвідку недалеко від Руських Тишків та Золочева.

На Волинському та Поліському напрямках ознаки формування ударного угруповання військ збройних сил Білорусі та РФ федерації в Україні не виявлено, проте продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України.

Російські окупанти обстрілювали з мінометів підрозділи наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони. Намагається покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку.

Окупанти вели обстріли з танків та різнокаліберної артилерії поблизу Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще п'ятнадцяти населених пунктів. Завдали авіаційного удару неподалік Ольгиного. Також ведеться наступальна битва у напрямку Васильки – Благодатне.

Російське корабельне угруповання в готовності до застосування утримує два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".