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15:51 20.08.2022

Західна зброя не опиниться у ворога, як це сталося на початку 2000-х з Іраком і Афганістаном – Єрмак

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Західна зброя не опиниться у ворога, як це сталося на початку 2000-х з Іраком і Афганістаном – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський впровадив рівні контролю і підзвітності, щоб забезпечити нагляд за допомогою, що надається Україні західними країнами, написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в колонці для Newsweek.

"Після 11 вересня 2001 р. Сполучені Штати, їхні союзники і партнери направили в Афганістан і Ірак військової техніки на сотні мільярдів доларів. На жаль, частина цієї допомоги опинилася в руках ворога. В Україні цього ніколи не станеться, не в останню чергу тому, що Україна вже продемонструвала те, чого немає в жодній з цих країн, — бажання боротися за себе", - написав Єрмак.

"Ця допомога є для нас питанням життя і смерті, і я можу запевнити американський народ і його обраних представників, що Зеленський і його адміністрація розглядають ефективне використання озброєнь не тільки як першочергове завдання, але і як священний обов'язок перед українським народом. Ось чому Зеленський впровадив рівні контролю і підзвітності, щоб забезпечити нагляд за допомогою, що надається Україні", - наголосив глава Офісу президента.

Єрмак зазначив, що на міжурядовій основі президент України і його команда радників регулярно зустрічаються з представниками країн, що надають цю допомогу, щоб відзвітувати про те, де і як ця допомога використовується.

Він нагадав, що у Верховній Раді створена спеціальна комісія з моніторингу та контролю за всією іноземною допомогою, що надається Україні, до складу якої входять представники кожної парламентської фракції. Крім того, делегати Верховної Ради майже щотижня проводять віртуальні зустрічі зі своїми колегами з Європи, щоб переконатися, що законодавчі органи мають у своєму розпорядженні необхідну інформацію для виконання своїх наглядових функцій.

"Уряд також організовує брифінги для відповідних комітетів Конгресу США щодо нагляду за допомогою у сфері безпеки, і ми тісно співпрацюємо з новоприбулим аташе з питань оборони США бригадним генералом Гарріком М. Хармоном. Будьте певні, він матиме безпрецедентний рівень доступу та підтримки з боку адміністрації Володимира Зеленського", - наголосив Єрмак.

"Допомога у сфері безпеки, що надається американським народом, життєво важлива для нас, щоб завершити нашу місію і запобігти подальшому поширенню цього конфлікту. Перемога України буде перемогою США і всіх демократій", - зазначив керівник Офісу президента. 

Теги: #зброя #єрмак

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