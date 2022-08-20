Події

13:46 20.08.2022

Білоруські фахівці відновлюють російські бойові літаки - українська розвідка

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Білоруські фахівці відновлюють російські бойові літаки - українська розвідка

Міністерство оборони Білорусі і уряд РФ уклали термінові контракти на проведення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). Роботи проводяться переважно на літаках типу МіГ-29 і його модифікаціях", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, фахівці ЗС Білорусі здійснюють роботи з їх зняття зі зберігання і консервації для подальшого застосування у війні проти України.

Теги: #авіатехніка #білорусь

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