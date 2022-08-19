Заступник голови ОП Смирнов та посол з особливих доручень МЗС України Кориневич обговорили з головним прокурором у справі Мілошевича створення спецтрибуналу зі злочинів РФ

В Офісі президента України в п'ятницю відбулася зустріч заступника голови ОП Андрія Смирнова та посла з особливих доручень МЗС України Антона Кориневича з британським юристом Джеффрі Найсом, який був головним прокурором у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича, повідомляє пресслужба українського президента.

Зазначається, що на зустрічі обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який судитиме найвище політичне та військове керівництво РФ.

"Я вважаю це абсолютно логічною ініціативою та цілковито поділяю необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії політичного керівництва Росії. Впевнений, що його можна створити швидко. І хочу побажати Україні йти до створення суду енергійно, не зважаючи на якісь скептичні оцінки. Кейс Мілошевича каже, що навіть найвищий чиновник рано чи пізно буде покараний за свої злочини. Це повною мірою стосується й Володимира Путіна", – заявив Джеффрі Найс.

У свою чергу Андрій Смирнов наголосив, що створення Спеціального трибуналу та покарання всіх членів Ради безпеки Росії є ключовим для майбутньої системи міжнародного права.

"Якщо сьогодні не показати всьому світові, що злочин агресії жорстко покараний, якщо не притягнути до кримінальної відповідальності Володимира Путіна та всю його кліку, завтра будь-який диктатор може висунути територіальні претензії до будь-якої країни світу. І про систему міжнародної безпеки можна буде забути назавжди", – запевнив Смирнов.

При цьому посол з особливих доручень МЗС Кориневич зазначив, що напад Росії на Україну є найбільшою агресією і спричинив наймасштабнішу війну у Європі з часів завершення Другої світової, а тому створення Спеціального трибуналу, який судитиме вище політичне та військове керівництво РФ за скоєння злочину агресії проти України, є належною правовою відповіддю на це брутальне вторгнення.