Події

20:17 19.08.2022

Заступник голови ОП Смирнов та посол з особливих доручень МЗС України Кориневич обговорили з головним прокурором у справі Мілошевича створення спецтрибуналу зі злочинів РФ

2 хв читати
Заступник голови ОП Смирнов та посол з особливих доручень МЗС України Кориневич обговорили з головним прокурором у справі Мілошевича створення спецтрибуналу зі злочинів РФ

В Офісі президента України в п'ятницю відбулася зустріч заступника голови ОП Андрія Смирнова та посла з особливих доручень МЗС України Антона Кориневича з британським юристом Джеффрі Найсом, який був головним прокурором у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича, повідомляє пресслужба українського президента.

Зазначається, що на зустрічі обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який судитиме найвище політичне та військове керівництво РФ.

"Я вважаю це абсолютно логічною ініціативою та цілковито поділяю необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії політичного керівництва Росії. Впевнений, що його можна створити швидко. І хочу побажати Україні йти до створення суду енергійно, не зважаючи на якісь скептичні оцінки. Кейс Мілошевича каже, що навіть найвищий чиновник рано чи пізно буде покараний за свої злочини. Це повною мірою стосується й Володимира Путіна", – заявив Джеффрі Найс.

У свою чергу Андрій Смирнов наголосив, що створення Спеціального трибуналу та покарання всіх членів Ради безпеки Росії є ключовим для майбутньої системи міжнародного права.

"Якщо сьогодні не показати всьому світові, що злочин агресії жорстко покараний, якщо не притягнути до кримінальної відповідальності Володимира Путіна та всю його кліку, завтра будь-який диктатор може висунути територіальні претензії до будь-якої країни світу. І про систему міжнародної безпеки можна буде забути назавжди", – запевнив Смирнов.

При цьому посол з особливих доручень МЗС Кориневич зазначив, що напад Росії на Україну є найбільшою агресією і спричинив наймасштабнішу війну у Європі з часів завершення Другої світової, а тому створення Спеціального трибуналу, який судитиме вище політичне та військове керівництво РФ за скоєння злочину агресії проти України, є належною правовою відповіддю на це брутальне вторгнення.

Теги: #рф #прокурор #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 19.08.2022
Заарештовано приміщення гуртожитків на понад 450 млн грн, що належать російському підприємству

Заарештовано приміщення гуртожитків на понад 450 млн грн, що належать російському підприємству

16:44 19.08.2022
За чотири доби українські зенітники знищили п'ять російських БПЛА та один Ка-52

За чотири доби українські зенітники знищили п'ять російських БПЛА та один Ка-52

15:49 19.08.2022
У пенітенціарних закладах півдня України викрито агентів РФ – СБУ

У пенітенціарних закладах півдня України викрито агентів РФ – СБУ

14:35 19.08.2022
Естонія запропонує Єврокомісії ухвалити восьмий пакет санкцій проти РФ

Естонія запропонує Єврокомісії ухвалити восьмий пакет санкцій проти РФ

09:26 19.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 10 танків і 69 одиниць автотехніки

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 10 танків і 69 одиниць автотехніки

21:10 18.08.2022
Вірю в те, що війна закінчиться за столом переговорів – Ердоган у Львові

Вірю в те, що війна закінчиться за столом переговорів – Ердоган у Львові

18:15 18.08.2022
Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

08:39 18.08.2022
Уряд Естонії обмежує для громадян Росії видачу віз та в'їзд у країну

Уряд Естонії обмежує для громадян Росії видачу віз та в'їзд у країну

07:45 18.08.2022
Заступник міністра оборони Маляр спростувала чергові російські "фейки" про нібито конфлікт між Генштабом та Міноборони

Заступник міністра оборони Маляр спростувала чергові російські "фейки" про нібито конфлікт між Генштабом та Міноборони

07:12 18.08.2022
Бійці ЗС України знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби

Бійці ЗС України знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України

Меморандум з Euroсities про підтримку відновлення українських міст підписано у присутності президента України

Київське метро скоротить години роботи напередодні Дня Незалежності

Кабмін дозволив з 1.09 виїзд за кордон до 7 днів не більше 10 працівників експортних компаній без боргів та із середньою з/п від 20 тис. грн – Свириденко

Ядерний регулятор України заборонив запуск енергоблоків ЗАЕС №№1-2

ОСТАННЄ

Кіпр і Греція виступили проти заборони видачі віз росіянам

"Укрпошта" запустила у продаж філателістичні абонементи

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України

Резніков: Сили оборони України отримали якісно нові можливості завдяки "народному супутнику"

"Північний потік" повністю зупиниться на нову профілактику - із 31 серпня до 2 вересня

Меморандум з Euroсities про підтримку відновлення українських міст підписано у присутності президента України

Генсек ООН відвідав Одеський оперний театр

Порошенко повідомив про загибель активіста Юрія Каракая на фронті

На міні підірвався керівник асоціації фермерів приватних землевласників Сумської області

Київське метро скоротить години роботи напередодні Дня Незалежності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА