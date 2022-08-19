Раді пропонують ухвалити зміни до законів, що посилюють контррозвідувальну діяльність

Група народних депутатів пропонує внести зміни до законів, які дадуть контррозвідникам більше можливостей протидії російській агресії.

Відповідний законопроєкт №7684 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення можливості суб'єктів контррозвідувальної діяльності у протидії широкомасштабній військовій агресії Російської Федерації проти України зареєстровано у Верховній Раді у п'ятницю, повідомляє сайт парламенту.

Текст законопроєкту наразі не оприлюднено.

Супровідними документами поділилася з агентством "Інтерфакс-Україна" одна з авторів законопроєкту, заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").

Законопроєкт, зокрема, вносить зміни до закону "Про контррозвідувальну діяльність", якими уточнює термінологію, повноваження суб'єктів контррозвідувальної діяльності.

Автори законопроєкту пропонують ввести в Службу безпеки України гнучку структуру функціональних підрозділів шляхом вилучення із законів назв таких підрозділів та, відповідно, надати главі СБУ право затверджувати в межах загальної чисельності СБУ її організаційну структуру для оперативного ухвалення рішень.

Законопроєкт також пропонує розділити контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність, уточнює підстави для здійснення оперативно-розшукової діяльності, зокрема пошуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями.

Законопроєкт запроваджує поняття суб'єктів контррозвідувальної діяльності (ст. 5), згідно з якими є підрозділи Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки СБУ, розвідувальні органи, Управління державної охорони, підрозділи забезпечення внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби.

Згідно з законопроєктом, під час воєнного стану координацію контррозвідувальної діяльності здійснює Служба безпеки України.