Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

У ніч на п'ятницю, 19 серпня, російські окупанти обстріляли територію трьох районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула людина, із пораненнями було госпіталізовано підлітка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Російська армія накрила вогнем відразу три райони – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Зокрема, в Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Території громади обстріляли з "Ураганів". У селі Перше Травня понівечено житло, газопровід і лінія електропередач.

По Великій Костромці Зеленодольської громади стріляли зі ствольної артилерії. Є руйнація. Люди не постраждали.

У Межівській громаді Синельниківського району поранено 12-річного хлопчика. Він просто спав удома, коли до його будинку прилетіли снаряди з російського РСЗВ "Торнадо С".

"Дитина в лікарні, її прооперували", – додав Резніченко. У селі є понівечене житло.

За його словами, до центру нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк і автобусна зупинка. Виведена з ладу лінія електропередач. Працюють електрики. Обійшлося без загиблих і поранених.