Дві російські ракети влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Дві російські ракети С-300 влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили в ніч на п'ятницю, 19 серпня, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Рашисти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Раніше Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті в ніч проти п'ятниці. Звернув увагу на тимчасові перебої із викликом екстрених служб.

17 серпня окупанти також обстріляли ВНЗ ракетами С-300.