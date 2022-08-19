Події

07:42 19.08.2022

ЗС України відбили наступ окупантів на восьми напрямках, ще на двох бої тривають

2 хв читати
ЗС України відбили наступ окупантів на восьми напрямках, ще на двох бої тривають

Збройні сили України відбили наступ російських окупантів на 8 напрямках Слов'янського та Бахмутського напрямків, тривають бої в районах Покровський – Бахмутський та Лозовий – Первомайський, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка. Завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах  неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.

На Бахмутському напрямку вогневий вплив із танків, ствольної та реактивної артилерії відзначено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дарʼївка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки та Павлівки.

Веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива.

На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське.

В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 19.08.2022
Окупанти намагалися прорватися до Бахмута, за добу ЗС України відбито вісім атак

Окупанти намагалися прорватися до Бахмута, за добу ЗС України відбито вісім атак

08:09 19.08.2022
Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

19:27 18.08.2022
Окупанти завдали авіаудару по Красногорівці, усі спроби наступу відбиті

Окупанти завдали авіаудару по Красногорівці, усі спроби наступу відбиті

10:28 18.08.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні майже 200 військовослужбовців, 3 танки, 1 літак, 1 вертоліт та 2 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні майже 200 військовослужбовців, 3 танки, 1 літак, 1 вертоліт та 2 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

08:08 18.08.2022
РФ продовжує утримувати війська біля кордону у Брянській та Курській областях

РФ продовжує утримувати війська біля кордону у Брянській та Курській областях

19:05 17.08.2022
Окупанти частково просунулися до Новомихайлівки та Опитного, на інших напрямках їхній наступ відбито

Окупанти частково просунулися до Новомихайлівки та Опитного, на інших напрямках їхній наступ відбито

07:44 17.08.2022
ЗСУ відбили ворожий наступ біля Білогірки

ЗСУ відбили ворожий наступ біля Білогірки

19:49 16.08.2022
Окупанти продовжують намагатися вийти на межі Луганської та Донецької областей і утримати окуповані території на Півдні України

Окупанти продовжують намагатися вийти на межі Луганської та Донецької областей і утримати окуповані території на Півдні України

09:31 16.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, 4 танки та гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, 4 танки та гелікоптер – Генштаб ЗСУ

09:05 16.08.2022
У результаті ракетного обстрілу на адмінмежі Луганської та Донецької областей постраждали вісім правоохоронців

У результаті ракетного обстрілу на адмінмежі Луганської та Донецької областей постраждали вісім правоохоронців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

За добу знищено чотири склади БК та дві бази росіян, уточнюється інформація щодо вибухів у Криму та Бєлгородській обл. РФ

У Миколаєві потужні вибухи, телефони екстрених служб тимчасово не працюють

Зупинка всіх блоків Запорізької АЕС загрожує розвитком ситуації за "фукусімським сценарієм" - ДІЯРУ

ОСТАННЄ

362 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, 716 - поранені

У п'ятницю вранці окупанти завдали не менше п'яти ракетних ударів по Харкову

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

Рівень води у Рейні у вихідні підніметься

Окупанти вранці обстріляли Краматорськ, постраждали заклади освіти

За добу знищено 73 окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

За добу окупанти сім разів обстріляли територію трьох прикордонних громад Сумської області

Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА