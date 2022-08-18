Події

19:32 18.08.2022

Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

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Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив із Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррешем параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

"Ядерна безпека - це безумовний пріоритет для всіх у світі... Ми погодили з паном Генеральним секретарем ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію - легальним способом і через вільні від окупантів території", - заявив Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у четвер у Львові.

Далі буде

 

 

Теги: #магате #заес #зеленський

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