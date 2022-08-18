Окупанти завдали авіаудару по Красногорівці, усі спроби наступу відбиті

Російські окупанти в четвер здійснили безуспішну спробу наступу на трьох напрямках на сході та півдні України, проте зазнали втрат і відступили, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального Штабу Збройних Сил України.

"На Краматорському напрямку... окупанти зробили безуспішну спробу наступу у напрямку Миколаївка - Виїмка. Зазнали втрат і відступили. На Бахмутському напрямку... противник намагався прорвати оборону наших військ і просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір'я та Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіху не мав, відійшов", - йдеться у зведенні.

"На Авдіївському напрямку… ворог зробив невдалі спроби поліпшення тактичного становища на напрямках Верхньоторецьке – Кам'янка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Первомайське та Лозове – Первомайське… намагався покращити тактичне становище у напрямку Тарамчук – Водяне. Отримав жорстоку відсіч і відступив", -йдеться у зведенні Генштабу.

Ворог задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, здійснив обстріл зі ствольної артилерії прикордонних населених пунктів.

Окупанти завдали авіаудару безпосередньо по м.Красногорівка Донецької області, а також по околицях Верхнього Салтова, Старого Салтова та Баранівки Харківської області, с.Спірне на Краматорському напрямку, Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки на Бахмутському напрямку, м.Вугледар на Новопавлівському напрямку, с.Щербаки, Новоандріївка та смт Залізничне на Запорізькому напрямку, Лозового на Южнобузькому напрямку.

"У готовності до застосування високоточної зброї перебувають два ворожих носії крилатих ракет морського базування. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії", - повідомили в Генштабі.