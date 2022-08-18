Активісти пропонують не допускати до бюджетних тендерів міжнародні фармкомпанії, які продовжують працювати в РФ

Громадська організація "Фармагейт" пропонує не допускати до участі у бюджетних тендерах міжнародні фармкомпанії, які не припинили роботу в РФ.

"Наша мета – вихід компаній з ринку Росії та припинення інвестицій в її економіку. Якщо компанія продовжує працювати, не реагує на аналітичні та комунікаційні запити та підтримує російську агресію, ми не можемо цього терпіти. Одним із можливих наслідків ми бачимо накладення певних санкцій з боку нашої держави, зокрема вилучення зі списку для участі у державних тендерах компаній, які продовжують працювати в Росії", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" засновник "Фармагейт" Тарас Потічний, коментуючи результати вивчення цією організацією діяльності близько 30 міжнародних фармкомпаній, які працюють як в Україні, так і в Росії.

Потічний зазначив, що за підсумками проведеного "Фармагейт" дослідження, громадська організація дійшла висновку, що заяви про неможливість піти з Росії через необхідність надання людям життєво важливих ліків не відповідають дійсності та є маніпуляціями та спотвореннями.

Як приклад організації наводить, зокрема, діяльність фармкомпаній КРКА та Berlin-Chemie. За оцінкою експертів "Фармагейт", серед усіх активних речовин або комбінацій у складі імпортованих до РФ лікарських засобів словенської групи компаній КРКА лише вісім зі 105 (7,62%) належать до "найнеобхідніших" (essential medicines) і не виробляються в Росії.

Організація наголошує, що аналогічна ситуація склалася і з препаратами компанії Berlin-Chemie – тут ця частка становить 10,71%. При цьому кожна з активних речовин або комбінацій у препаратах КРКА та Berlin-Chemie може бути замінена іншими лікарськими засобами із переліку найнеобхідніших, які виробляються в РФ.

"Таким чином, фармацевтичні потужності Росії дозволяють їй самостійно забезпечити своє населення критично важливими лікарськими засобами без необхідності імпорту продукції компаній КРКА та Berlin-Chemie", - зазначив Потічний.

За його словами, активісти ГО "Фармагейт" підготували звернення до акціонерів та менеджерів КРКА та Berlin-Chemie з описом ситуації та результатами проведених досліджень, "які мають допомогти керівництву цих компаній прийняти виважене та правильне рішення". Водночас загалом "Фармагейт" надіслала понад 400 листів як на офіційні адреси, так і через знайдені профілі менеджерів зазначених компаній у мережі LinkedIn.

"Перші ознаки нашої діяльності показують, що фармбізнес не йде на діалог та/або співпрацю", - сказав він.

На сьогодні ГО "Фармагейт" має пріоритетний список із 25 європейських та американських фармацевтичних компаній. Надалі до нього планують додати індійських та китайських виробників.

Водночас активіст наголосив, що МОЗ має стежити за тим, щоб до списків санкцій для компаній не включали ті лікарські препарати, які є незамінними, потенційно-дефіцитними або стратегічно важливими для країни.