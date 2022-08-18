Події

17:20 18.08.2022

Активісти пропонують не допускати до бюджетних тендерів міжнародні фармкомпанії, які продовжують працювати в РФ

2 хв читати
Активісти пропонують не допускати до бюджетних тендерів міжнародні фармкомпанії, які продовжують працювати в РФ

Громадська організація "Фармагейт" пропонує не допускати до участі у бюджетних тендерах міжнародні фармкомпанії, які не припинили роботу в РФ.

"Наша мета – вихід компаній з ринку Росії та припинення інвестицій в її економіку. Якщо компанія продовжує працювати, не реагує на аналітичні та комунікаційні запити та підтримує російську агресію, ми не можемо цього терпіти. Одним із можливих наслідків ми бачимо накладення певних санкцій з боку нашої держави, зокрема вилучення зі списку для участі у державних тендерах компаній, які продовжують працювати в Росії", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" засновник "Фармагейт" Тарас Потічний, коментуючи результати вивчення цією організацією діяльності близько 30 міжнародних фармкомпаній, які працюють як в Україні, так і в Росії.

Потічний зазначив, що за підсумками проведеного "Фармагейт" дослідження, громадська організація дійшла висновку, що заяви про неможливість піти з Росії через необхідність надання людям життєво важливих ліків не відповідають дійсності та є маніпуляціями та спотвореннями.

Як приклад організації наводить, зокрема, діяльність фармкомпаній КРКА та Berlin-Chemie. За оцінкою експертів "Фармагейт", серед усіх активних речовин або комбінацій у складі імпортованих до РФ лікарських засобів словенської групи компаній КРКА лише вісім зі 105 (7,62%) належать до "найнеобхідніших" (essential medicines) і не виробляються в Росії.

Організація наголошує, що аналогічна ситуація склалася і з препаратами компанії Berlin-Chemie – тут ця частка становить 10,71%. При цьому кожна з активних речовин або комбінацій у препаратах КРКА та Berlin-Chemie може бути замінена іншими лікарськими засобами із переліку найнеобхідніших, які виробляються в РФ.

"Таким чином, фармацевтичні потужності Росії дозволяють їй самостійно забезпечити своє населення критично важливими лікарськими засобами без необхідності імпорту продукції компаній КРКА та Berlin-Chemie", - зазначив Потічний.

За його словами, активісти ГО "Фармагейт" підготували звернення до акціонерів та менеджерів КРКА та Berlin-Chemie з описом ситуації та результатами проведених досліджень, "які мають допомогти керівництву цих компаній прийняти виважене та правильне рішення". Водночас загалом "Фармагейт" надіслала понад 400 листів як на офіційні адреси, так і через знайдені профілі менеджерів зазначених компаній у мережі LinkedIn.

"Перші ознаки нашої діяльності показують, що фармбізнес не йде на діалог та/або співпрацю", - сказав він.

На сьогодні ГО "Фармагейт" має пріоритетний список із 25 європейських та американських фармацевтичних компаній. Надалі до нього планують додати індійських та китайських виробників.

Водночас активіст наголосив, що МОЗ має стежити за тим, щоб до списків санкцій для компаній не включали ті лікарські препарати, які є незамінними, потенційно-дефіцитними або стратегічно важливими для країни.

Теги: #протест #фармагейт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 22.04.2022
У МЗС України висловили протест у зв'язку із протизаконним рішенням т.зв. "суду" в Криму про призначення умовного позбавлення волі лідерові кримськотатарського народу Джемілєву

У МЗС України висловили протест у зв'язку із протизаконним рішенням т.зв. "суду" в Криму про призначення умовного позбавлення волі лідерові кримськотатарського народу Джемілєву

07:09 17.04.2022
Багатотисячна акція протесту проти ультраправих пройшла в Парижі

Багатотисячна акція протесту проти ультраправих пройшла в Парижі

07:08 03.04.2022
Я вдячний жителям Енергодара, які вийшли на мітинг на захист свого міста – Зеленський

Я вдячний жителям Енергодара, які вийшли на мітинг на захист свого міста – Зеленський

14:11 21.03.2022
Жителі Херсона знову вийшли на акцію протесту проти російських окупантів, загарбники відкрили вогонь по людях

Жителі Херсона знову вийшли на акцію протесту проти російських окупантів, загарбники відкрили вогонь по людях

13:53 07.03.2022
Понад 3 тис. жителів Чаплинки, яка межує з Кримом, вийшли на акцію протесту проти російських окупантів

Понад 3 тис. жителів Чаплинки, яка межує з Кримом, вийшли на акцію протесту проти російських окупантів

16:38 06.03.2022
Російські військові у Новій Каховці відкрили вогонь по людях, щоб розігнати учасників акції проти окупації, поранено п'ятьох осіб – очевидці

Російські військові у Новій Каховці відкрили вогонь по людях, щоб розігнати учасників акції проти окупації, поранено п'ятьох осіб – очевидці

13:28 06.03.2022
У Каланчаку неподалік тимчасово окупованого Криму розпочалися протести проти російських окупантів – очевидці

У Каланчаку неподалік тимчасово окупованого Криму розпочалися протести проти російських окупантів – очевидці

21:46 03.03.2022
Ткаченко росіянам: Вийдіть на вулиці з протестом, незабаром день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні

Ткаченко росіянам: Вийдіть на вулиці з протестом, незабаром день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні

16:26 16.02.2022
МЗС України висловлює протест у зв'язку із вироком журналісту Єсипенку в окупованому Криму

МЗС України висловлює протест у зв'язку із вироком журналісту Єсипенку в окупованому Криму

12:07 10.02.2022
МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

Зеленський обговорив із генсеком ООН експорт зерна, питання полонених і ядерний шантаж РФ

Після реорганізації Довженко-Центр продовжить функціонувати як культурний і музейний центр – Держкіно

Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Салтівському району Харкова збільшилася до 12 осіб - ДСНС

Заощаджені в рамках акції "Народний Байрактар" кошти було витрачено на купівлю космічного супутника для України – Притула

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з Ердоганом викрадання Росією українського зерна, ситуацію навколо ЗАЕС та оборонну співпрацю

Арештовано активи пов'язаного з російськими компаніями підприємства-власника мережі заправок AMIC

"Київпастранс" отримав 19 автобусів від Німеччини - Кличко

Унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову та Краснограду загинуло 19 людей - прокуратура

Мінкультури ініціювало обговорення з Кабміном та Держкіно збереження цілісності фільмофонду Довженко-Центру

Зеленський обговорив із генсеком ООН експорт зерна, питання полонених і ядерний шантаж РФ

Москва проти пропозицій щодо демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС

Після реорганізації Довженко-Центр продовжить функціонувати як культурний і музейний центр – Держкіно

Росіянам і білорусам у Латвії можуть заборонити зберігати зброю

Окупанти обстріляли Миколаївщину касетними боєприпасами, пошкоджено 2 пожежні автомобілі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА