Події

13:00 18.08.2022

У Миколаєві чути вибухи – мер

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У Миколаєві чути вибухи – мер

У Миколаєві після сигналу повітряної тривоги чути вибухи, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв – вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

 

Теги: #миколаїв #вибухи

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