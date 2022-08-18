У Миколаєві чути вибухи – мер
У Миколаєві після сигналу повітряної тривоги чути вибухи, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв – вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.
У Миколаєві після сигналу повітряної тривоги чути вибухи, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв – вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.
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