Мінреінтеграції закликає громадян повідомляти інформацію про примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій та Національне інформаційне бюро закликають усіх громадян, яким відомі факти примусової мобілізації чи залучення людей на тимчасово окупованій території на військову службу, повідомляти про це.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, залишити звернення можна у будь-який зручний спосіб, їх можна знайти на сайті Національного інформаційного бюро: https://nib.gov.ua.

"При цьому ми дбаємо про те, щоб дані осіб, які надсилають нам інформацію, у жодному разі не стали публічними", - зазначають у відомстві.

У Мінреінтеграції наголошують, що примусова мобілізація мирного населення на окупованих територіях, залучення цивільних осіб до організації військових операцій є воєнним злочином та призводить до грубих порушень прав та свобод людини.