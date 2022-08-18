Ліквідація "Довженко-Центру" не передбачається, а лише його реорганізація - Держкіно

Державне агентство з питань кіно заявляє, що наказом Держкіно не передбачається ліквідація ДП "Національний центр Олександра Довженка", а лише його реорганізація.

"Обговорення питання реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка" почалося ще задовго до війни в країні, в той час коли Центр ще перебував у сфері управління МКІП. Війна в Україні лише актуалізувала це питання", - йдеться у заяві відомства.

Наголошується, що наказом Держкіно не передбачається ліквідація Національного центру, лише його реорганізація: шляхом виділу зі створенням окремої (самостійної) юридичної особи – державного підприємства "Українська анімаційна студія"; шляхом виділу та передання повноважень щодо архівування комплектів вихідних матеріалів фільмів, вихідних матеріалів фільму, створених повністю або частково коштом державного бюджету, а також фільмокопій фільмів, створених в Україні коштом юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, до державної установи "Науковий центр кінематографії України".

"Всі інші функції та завдання, передбачені Статутом ДП "Національний центр Олександра Довженка", залишаються за Центром. Це дозволить ДП "Національний центр Олександра Довженка" приділити більшу увагу розвитку музейної справи та кінокультури, організації різноманітних івентів для її збагачення та поширення", - наголошують у Держкіно.

У відомстві також зазначили, що під час реорганізації будь-якої установи в жодному разі не йдеться про звільнення або розпуск працівників.

"У таких випадках за трудовим законодавством всім працівникам пропонується місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі. Працівник має право вирішувати чи буде він працювати далі, чи прийме інше рішення, наприклад, бути переведеним до іншої організації. При реорганізації Центру Олександра Довженка буде утворено три самостійних (окремих) юридичних особи і всі працівники зможуть за своїм фахом отримати робоче місце в одній із цих організацій", - заявляють у Держкіно.

Як повідомлялося, раніше державний кіноархів "Довженко-Центр" заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіваною для міністерства.