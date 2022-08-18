Події

08:13 18.08.2022

Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині, дві людини загинули, троє поранених - ДСНС

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Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині, дві людини загинули, троє поранених - ДСНС

У ніч проти четверга російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краснограду Харківської області, є загиблі та поранені.

"У місті Красноград було зруйновано 3 житлові будинки і 12 будівель пошкоджено. За попередніми даними в результаті обстрілів загинули 2 особи. 3 особи, з них 1 дитину вдалося врятувати. Пожежі не було", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Загалом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, 8 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених воєнними діями.

Крім того, рятувальники 12 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції і 5 разів для проведення аварійно-рятувальних робіт.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 18 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріл

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