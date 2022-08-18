Події

08:08 18.08.2022

РФ продовжує утримувати війська біля кордону у Брянській та Курській областях

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РФ продовжує утримувати війська біля кордону у Брянській та Курській областях

Російські окупаційні війська продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей, повідомляє Генеральний штаб України.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії в районах н.п. Волківка, Яструбине та Попівка Сумської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення наступу Сил оборони України.

На Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Ртищівка, Дуванка, Іванівка, Мосьпанове, Лісне, Великі Проходи, Питомник, Гусарівка та Чепіль.

Здійснив дистанційне мінування місцевості неподалік Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивних систем залпового вогню райони Слов’янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дарʼївки, Сіверська, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Веселого.

Вів наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська.

Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Олександрополя, Пісків, Первомайського та Опитного.

Вів наступ на напрямку Лозове – Первомайське, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде оборону зайнятих районів. Обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лукʼянівське, Преображенка, Полтавка.

Вів повітряну розвідку БпЛА біля Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленийого Гаю, Щербаків та Новояковлівки.

Намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченкове, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку війська противника основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони України.

Обстріли зафіксовано неподалік населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад-Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка.

Противник завдав авіаударів біля Білої Криниці, Благодатного, а також балки Хутірської.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Білогірка, Лозове, Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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