Серед постраждалих унаслідок ракетного обстрілу ворожих військ у Харкові були люди з порушеннями слуху

Серед постраждалих унаслідок ракетного обстрілу окупаційних військ у Харкові були люди з порушеннями слуху, повідомила радник голови Харківського обласного Наталія Попова.

"Серед постраждалих же були глухонімі... На жаль, є люди, які не могли чути/говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо інформацію з лікарень. Вони навіть не могли почути тривогу...", - написала Попова у фейсбуці.